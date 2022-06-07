شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام بـ235 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام، والقواعد العامة لقبول المستجدين للعام الدراسي 2022/2023، حيث تم تحديد 235 درجة للقبول بمدارس الثانوي العام بسوهاج.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم تحديد 235 درجة كحد أدنى للقبول بالثانوي العام للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية، وتحديد 220 درجة كحد أدني للطلاب دارسي اللغة الفرنسية.