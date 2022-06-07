الرئيس السيسى يهنئ الملكة إليزابيث الثانية بذكرى العيد القومى للمملكة المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى، الذى يوافق عيد ميلاد الملكة ويواكب الاحتفال باليوبيل البلاتيني؛ لذكرى مرور 70 عاما على توليها عرش المملكة المتحدة.