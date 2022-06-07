شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء 39 قاضية بعد تعيينهن بقرار جمهورى فى مجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار 247 لسنة 2022 بتعيين عدد من السيدات بوظيفة مستشار مساعد من الفئة "ب" بمجلس الدولة كل من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وأسماؤهن كما بالمستند.

تعيين بوظيفة مستشار مساعد من الفئة "ب" بمجلس الدولة كل من عضوات هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية كل من:-

دينا محمود العجمي

شريهان حسن اليمني

مروة سامح عز الدين

مي ناصر حمزة

رباب محمد إسماعيل

رانا سامي محمود

إيمان طه سعفان

مروة ممدوح أحمد

إبتسام أنس محمد

أسماء محمد الهامي

مني محمود رشدي

هبة الله هشام فريد

هبة مسعد رفاعي

رانا حسن حسن رمضان

زينب محمود الغزاوي

شيرين محمود محروس

دعاء حسن قرني

نيرة أحمد محمد

مروة محمد مصطفي

هناء محمد عبد الغني

أميرة ابراهيم رزق

رانيا ربيع عبد المعطي

سما مصطفي حسان

يسرية أحمد سعد

نسمة محمد سمير

مرام مستور أبراهيم

سالي السيد عبد الحفيظ

شاهندة سيد محمد

تويا أحمد راضي

فاطمة عنبر عبد الحميد

نيرة عزت عبد اللاه

نجوان عبد المؤمن السيد

أماني علام حميدة

أسماء عبد اللطيف النظامي

إسراء جمال الخولي

أماني رجب صميدة

صفاء حازم الشوربجي

هناء عبد الفتاح الفرماوي

كما تضمن القرار تعيين بوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة عضو هيئة النيابة الإدارية :-

الشيماء عبد الفتاح علي منصور