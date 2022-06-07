أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة تنظم ورش تدريبية لبناء قدرات مشروع المجتمعات الإنتاجية

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القاهرة - سامية سيد - نظمت أسقفية الخدمات العامة فى الكنيسة الأرثوذكسية ورش تدريبية لبناء قدرات "مشروع المجتمعات الإنتاجية المرنة"، حيث أضحت أنهذه الورشة تهدف لتعزيز قدرة اللجان على التصدى لقضايا المجتمع ووضع الحلول وبدائل الحلول وتوضيد العلاقه بين اللجان المجتمعية والجمعيات الأهلية الشريكة.

وفى سياق متصل احتفلت كنيسة القديسة العذراء مريم الأثرية فى حارة باب زويلة بحى الجمالية، بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبحضور الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، ولفيف من كبار المسئولين بوزارة السياحة والآثار والأباء الأساقفة والكهنة.

وجرى خلال الحفل الإعلان عن كشف أثرى جديد هو الأهم فى القرن الواحد والعشرين يرجع تاريخه للعصر الرومانى لسنة 30 قبل الميلاد.

وتعد كنائس زويلة الأثرية أقدم كنيسة بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس السيدة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبى سيفين والقديس صليب الجديد وديرى السيدة العذراء ومارجرجس.