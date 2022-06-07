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تيسير صرف معاشات يونيو للمتخلفين عن الموعد المحدد

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القاهرة - سامية سيد - يستمر بنك ناصر الاجتماعي في صرف معاشات  يونيه الجارىً، ويتم تغذية ماكينات الصرف الآلى لإتاحة صرف المعاشات بسهولة ويسر .

تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ فى صرف كما المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر مايو   الماضى، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويتم الصرف حاليا لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة  وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأصدرت وزارة التضامن تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار؛ حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء؛ لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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