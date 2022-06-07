شكرا لقرائتكم خبر عن عين شمس: فتح باب القبول للماجيستير المشترك مع جامعة لايبستيج الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الطلاب الألمان والمصريين من الدفعة الخامسة لبرنامج الماجستير المشترك فى الترجمة المتخصصة للغتين العربية والألمانية بين جامعة عين شمس وجامعة لايبتسيج الالمانية.

جاء ذلك بحضور د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د.أماني كمال صالح رئيس قسم اللغة الألمانية بالكلية ومنسق البرنامج من الجانب المصري، د.عبد الحميد مرزوق، د.عاصم العمارى

وخلال كلمته أكد د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الزيارة تتزامن مع فتح باب القبول لدفعة جديدة للبرنامج الماجيستير المشترك مع جامعة لايبستيج الألمانية، ويعد هذا البرنامج متفردًا فى الترجمة المتخصصة بمصر والشرق الأوسط، حيث تفتح كلية الألسن جامعة عين شمس أبوابها لخريجى أقسام اللغة الألمانية بالكليات كافة بمصر للالتحاق به.

كما أكدت أ.د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس أن البرنامج المشترك يمنح فرصة للطلاب المصريين والألمان للتبادل العلمي الموسع، حيث يقضى طلاب البرنامج وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين الفصل الدراسى الثانى بالقاهرة بكلية الألسن بعد انتهائهم من الدراسة بالفصل الدراسى الأول الشتوى بجامعة لايبتسيج بألمانيا بدعم مادى مزدوج من الهيئة الالمانية للتبادل العلمى DAAD وايرازموس بلاس.

وأوضحت أن مدة الدراسة بالبرنامج أربعة فصول دراسية، يقضى الطالب الفصل الدراسى الأول بالجامعة الألمانية الشريكة والفصل الدراسى الثانى بالقاهرة.

بينما أكدت الدكتورة أمانى كمال صالح، رئيس قسم اللغة الألمانية ومنسق البرنامج أن البرنامج ينفرد بتدريس الترجمة المتخصصة القانونية والاقتصادية والتقنية والطبية على الأخص على يد كوكبة وخبراء فى التخصص وسوق العمل وايضا تكنولوجيا الترجمه وبرامج الترجمه بمساعدة الحاسوب فى كبرى الشركات المتخصصة.

واستطردت أنه فى إطار البرنامج يتم سنويا إلى جانب تبادل الطلاب تبادل الأساتذة للتشاور مع الشركاء عن البرنامج وتطوره وأى مستجدات متعلقه بالبرنامج وكذلك إلقاء سلسله من المحاضرات فى الترجمه للطلاب.

وشهد اللقاء حوارا موسعا مع الطلاب الألمان والمصريين وبفريق العمل من القائمين بالتدريس بالبرنامج أ.د.أماني كمال ود.عبد الحميد مرزوق، ود.عاصم العمارى، واستمع لآراء الطلاب من الجانبين عن أوجه الاستفادة العلمية من الفصل الدراسى بالقاهرة والمانيا وعما اذا كانت هناك اى ملاحظات او مقترحات لتطوير البرنامج.

وأشاد الطلاب من الجانبين من الاستفادة العلمية الكبيرة من الأساتذة القائمين بالتدريس بقسم اللغة الألمانية بالكلية، كذلك بقسم اللغة العربية بالألسن وقسم اللغة الألمانية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر وبالجانب التطبيقى العملى وبخبرة وكفاءة الاساتذة، كما ثمنوا الجهد الكبير المبذول من إدارة الكلية والبرنامج لهم بدءا من حفل الاستقبال والتعارف وقاعات التدريس المجهزة والماده العلمية المطروحة وتواصل الاساتذة الدائم معهم.