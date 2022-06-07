شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بمراجعة دفاتر صرف الأسمدة ومطابقتها بالمساحات المزروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة العمل على تنفيذ التوجيهات العامة للدولة بتقديم جميع الحوافز التشجيعية للمزارعين لتوريد محصول القمح، مشيرا إلى أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية والتوعوية للمزارعين وكبار تجار وموردي القمح للتأكيد على ضرورة توريد المحصول في هذا الموسم الاستثنائي كما تم التأكيد على ربط عملية توريد محصول القمح، بصرف الأسمدة للمزارعين كنوع من الحوافز للمزارعين الجادين.

وقال محافظ الجيزة خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية، وممثلين عن المزارعين لبحث آليات العمل على زيادة كميات القمح الموردة إلى شون وصوامع المحافظة، وضبط منظومة توريد الأقماح، إن "موسم توريد القمح هذا العام استثنائي ولا يقبل أي تقصير".

وأضاف اللواء أحمد راشد خلال الاجتماع، أن الجمعيات الزراعية لديها الخبرات الخاصة لمعرفة كيفية زيادة كميات الأقماح، مشددا على مسئولي الجمعيات بضرورة التعاون وتكثيف الجهود لتوريد جميع الكميات المستهدفة من القمح.

وجدد المحافظ تأكيده تقديم جميع التسهيلات الممكنة للمزارعين مشيرا إلى أن مديرية التموين جهزت 55 مفرشا (موقع تجميع مصغر ) للتسهيل على المزارعين بجميع الوحدات المحلية لتسليم الأقماح ويتم إرسال سيارات مديرية التموين لنقلها إلى أماكن التوريد بالصوامع والشون .

وأوضح محافظ الجيزة أن لجان التفتيش المشكلة من مديريتي التموين والزراعة والوحدات المحلية، تقوم بمراجعة جميع دفاتر الجمعيات الزراعية، الخاصة بصرف الأسمدة، وحيازات زراعة محصول القمح، ومدى مطابقة الحيازات المسجلة بدفاتر الجمعيات، للمساحات المنزرعة بالقمح على أرض الواقع، وكميات القمح التي تم توريدها لكل حيازة، موضحا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المزارعين المتقاعسين عن توريد القمح، أو الذين لم يستوفوا توريد الكميات المقررة وفقاً للمساحة المنزرعة.

وكلف اللواء راشد رؤساء المراكز والأجهزة المعنية بتنفيذ حملة مشتركة لطرق الأبواب، وتوعية المزارعين بضرورة توريد محصول القمح، وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانوينة، وكذلك مطابقة المساحات الفعلية المنزرعة بمحصول القمح، بما تم توريده من المحصول بجميع قرى ومراكز المحافظة.

واستمع المحافظ إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات الزراعية حول سبل زيادة الكميات الموردة من الأقماح هذا العام والمعوقات التي تواجه انتظام أعمال التوريد مؤكداً على تقييم تجربة هذا العام بمنتهى الواقعية للوقوف على جميع الجوانب الإيجابية والسلبية، حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم لتلافي أى ملاحظات ودعم الإيجابيات في الموسم الجديد من خلال استراتيجية علمية تحقق النتائج المرجوة، للحفاظ على هذه السلعة الاستراتيجية للأمن القومي.

اللقاء الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ومدير مديريات التموين والزراعة ومباحث التموين، وممثلين عن المزارعين والجمعيات الزراعية ومسئولى الإدارات الزراعية والتموينية.