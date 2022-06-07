شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان القرآن.. وقطاع المعاهد: اللى حافظ هيحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة القرآن الكريم، اليوم الثلاثاء، وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحان القرآن له حالة خاصة حيث إن الطالب الذى يحفظ القرآن يستطيع الإجابة، وأى شكوي من صعوبة الامتحان غير منطقية، حيث إن القرآن ليس مادة تحتاج لتفكير أو كتابة أكثر من أجابة، فمن يحفظ يستطيع أن يحل، وذلك ردا على شكاوى البعض من صعوبة الامتحان.

جدير بالذكر أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 605 لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب 139000 طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

وتم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.

اللجان المشكلة تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين.