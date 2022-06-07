شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر تسعى لإصدار قانون قائم على الاقتصاد الدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتوة ياسمين فؤاد أن البيئة ليست عائقا أمام مسارات التنمية، وأن مصر تسعى لإصدار قانون جديد قائم على الاقتصاد الدوار وتحفيز القطاع الصناعى، لدعم الصناعة المصرية والارتقاء بها على مستوى الأسواق العالمية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن إجراءات التفتيش على المصانع ليس الغرض منها التضييق على الصناعات المصرية، بل من أجل الارتقاء بهذه المنشآت ودعم تواجدها على الخريطة الاقتصادية على الصعيد العالمى، بما يناسب الاشتراطات والمعايير الخاصة التى وضعتها العديد من الدول، خاصة الأوروبية للسماح بتصدير المنتجات المصرية اليها.

وشددت وزيرة البيئة أنه يتم إعطاء فرصة للمصانع المخالفة، من أجل توفيق أوضاعها، مؤكدة أنه لا يتم اتخاذ إجراء فورى بوقف المصنع، وإنما يتم السماح له فى المضى فى العمل مع تنفيذ خطة توفيق أوضاعه.