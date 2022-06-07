شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد ملتقى الممارسات الإدارية الناجحة تحت عنوان "إدارة المؤسسات التراثية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، اليوم، مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية فى الفترة من 7-8 يونيو الجارى، ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة تحت عنوان "إدارة المؤسَّسات التُّراثية" بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك فى مقرها الرئيسى بالقاهرة، برئاسة سعادة الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة وسعادة الدكتور مراد الريفي مدير معهد المخطوطات العربية – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبحضور لفيف من المختصين وأصحاب العلم والخبرات.

يهدف الملتقى إلى التعريف بالتجارب الناجحة فى إدارة المراكز التراثية وتدبيرها، وزيادة الوعى لدى المسئولين عنها مِن أجل الحفاظ على التراث العربي، وتلمُّح العناصر الرئيسة اللازمة لإعداد استراتيجية عربية للتراث العربي واستثماره، كما يهدف الملتقى إلى إقامة جسور تواصل بين الجهات المعنية داخل الوطن العربي وخارجه؛ بما يصبُّ في صالح التراث العربي، والتعرُّف على أحدث ما وصلت إليه المؤسَّسات التراثية الرائدة في مجال التقانة والمعلوماتية.

يعقد الملتقى بمشاركة عربية من، وزارات التعليم العالي، الثقافة، الأوقاف، الآثار والسياحة، وبمشاركة جامعات عربية، هيئات التراث العربية، المنظمات ذات الاهتمام، المؤسسات العلمية والمراكز البحثية، الجمعيات المهنية، الأكاديميين المتخصصين في العلوم الإنسانية والعاملين في مجال التراث.



مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية2



مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية