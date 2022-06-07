شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: الانتخابات العمالية ستفرز قيادات نقابية تحافظ على حقوق العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعيد النقيب نائب أول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، رئيس الوفد العمالى المشارك في الدورة 110 لمؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف خلال هذه الأيام بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال من 187 دولة حول العالم على أن الدولة المصرية يعاد بناؤها بقيادة ابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي ينحاز إلي المواطن ليعيش حياة كريمة وبصحة وعافية وكذا بناء جمهورية الجديدة اساسها المواطن وصحته.. والقيام بالعديد من المشروعات القومية التي ساهمت في انخفاض نسبة البطالة أكثر من 3%.

وقال النقيب :" إنه لم دواعي سرورنا أن ينعقد المؤتمر هذا العام وأن نلتقي وجها بوجهه بعد عامين علي تفشي جائحة كوفيد -19 والي أثرت علي اقتصاد الدول نتجية الأغلاق التام

فالكارثة عامة ، وقد أثرت بالسلب على عمال اغلب قطاعات العمل والإنتاج والخدمات وكان هذا الأثر جلياً علي العمالة الغير منتظمة وعلي العاملين بالقطاع الصحي المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس وأثرت علي النساء العاملات مما سبب أرتفاع نسبة البطالة بشكل ملحوظ وبالتالي تسبب ذلك في حرمان آلاف الأسر من الاستقرار المعيشي والرعاية الاجتماعية والصحية الجيدة".

واضاف النقيب في كلمة عمال مصر :" لقد جاءت مبادرات الرئيس مثل 100 مليون صحة وعلاج فيروس كرونا كان له الأثر الكبير في الاطمئنان علي صحة المواطن المصري والذي استطاع بذلك يقاوم فيروس كرونا وانخفاض حالات الإصابة إلي 8 حلات فقط في اليوم بفعل السياسة والتوجيهات الحكيمة الرئيس في هذا الشأن .. وفي هذه الظروف التي تقوم مصر بها بالبناء فهناك قوات مسلحة وشرطة تقاوم الارهاب البغيض والذي تحاربه مصر نيابة عن دول العالم والذي أثر بالسلب هو ووباء كرونا علي الاقتصاد وخاصة التبادل بين الدول للخامات والمواد وكذلك أثر بالغ علي السياحة ."

واستطرد النقيب قائلا :"جاءت الحرب الروسية الأوكرانية بتأثيرها السلبي علي الاقتصاد وحركة العمال في العالم والذي نرجو ان تكون نهايتها قريبا."

واضاف :"لقد شهدت مصر العديد في التعديلات علي القوانين التي تتصل بحياة المواطن والدفع بالعمال كشركاء في التنمية كقوانين تتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي والمعاشات وكذلك قوانين النقابات العمالية التي تشهد مصر الآن انتخابات عمالية القاعدة والقمة يرضي عنها كل المهتمين بها وذلك في إطار حرص الدولة المصرية علي منح حقوق العمال ومكتسباتهم التي كفلها لهم الدستور المصري ، وتننفيذا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية الموقعة عليها مصر وخاصة الاتفاقيه رقم 87 بشأن الحريات النقابية ، وتخوض الحركة النقابية المصرية في الوقت الجاري انتخاباتها للدورة النقابية 2022-2026 وبإشراف قضائي كامل ، ولا شك أن تلك الانتخابات تعبر عن مدي التطور الذي حدث خلال السنوات الماضية وما تبذله الدولة والحركة العمالية من جهد للارتقاء بشؤون العمل والعمال وسوف تفرز عنها قيادات نقابية منتخبة بإدارة حرة تساهم في الحفاظ علي حقوق العمال ومكتسباتهم ..وفي هذا الشأن فإن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عقب الانتخابات العمالية علي تنظيم سلسة من الدورات التدريبية والتثقيفية لتدريب القيادات النقابية الجديدة على إدارة المنظمات النقابية وزيادة الوعي النقابي والارتقاء بمهاراتهم النقابية في مجال التفاوض والعمل المشترك".

واضاف النقيب :"ولا ننسي دور الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحروب في العالم والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والمواد الخام ونقص السلع الغذائية حيث قامت الدولة بتوفير كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية و زيادة الأرصدة من السلع الاستيراتيجية ومواجهة أي محاولات للاحتكار والاستغلال وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار والمستثمرين للعبور بمصر وشعبها من الأزمات الطاحنة التي طالت كل شعوب ودول العالم...ويحرص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عقب الانتخابات العمالية علي تنظيم سلسة من الدورات التدريبية والتثقيفية لتدريب الكوادر النقابية الجديدة على إدارة المنظمات النقابية وزيادة الوعي النقابي والارتقاء بمهاراتهم النقابية في مجال التفاوض والعمل المشترك."

وقال إن الاتحاد العام نقابات عمال مصر بل والشعب المصري أجمع يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي تُستباح حقوقُه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل يوم في أسوأ احتلال عرفته البشرية في التاريخ المعاصر كما نؤكد علي حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كما نؤكد دائما علي وحدة العمل النقابي من أجل التنمية وتحقيق حياة كريمة لملايين العمال حول العالم.

وضم الوفد العمالي بجانب النقيب قيادات من عمال مصر عيد مرسال وأحمد الدبيكي وإبراهيم هيكل، وكارولين سمير كمترجمة .