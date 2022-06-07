شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الحرارة تصل 38 درجة بالقاهرة.. والبلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى الفترة القادمة واعتبارا من الغد درجات حرارة تتراوح( من 38:37) درجة مئوية، ويتجاوز جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ذلك بسبب منخفض الهند الموسمى الذى يمتد تأثيره إلى جمهورية مصر العربية ويسبب موجة حارة قوية عليها ولكن أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافى .

وتابعت: ومرور منخفض الهند الموسمى على البحر المتوسط يعمل على تعديل الكتلة الهوائية، وبالتالى تعديل في درجة الحرارة ولكن تزداد نسب الرطوبة مما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس .

وقالت : موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط، حيث أنه مع إقبال فصل الصيف يمتد تأثير منخفض الهند الموسمى ليشمل بلاد الشرق الأوسط( الكويت- العراق -إيران _شبه الجزيرة العربية) لترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، حيث سجلت مدينة الجهراء بالكويت درجة حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.