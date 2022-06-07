شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: بداية موجة شديدة الحرارة غدا بكافة الأنحاء.. وارتفاع 3 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد بداية من غدا الأربعاء ، لارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، حيث تشهد البلاد بداية موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من غد الأربعاء ، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

و يشهد اليوم الثلاثاء ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.