شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تساعدك فى اختيار لوحة معدنية مميزة بالمزاد الإلكترونى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت مجموعة من الشروط والإجراءات التي تسمح بها بوابة المرور الالكترونية للمواطنين بالدخول في مزاد على اللوحات المعدنية المميزة، والتي تتيح للمواطنين وسائقي السيارات اختيار أي لوحات يريدها ومن تلك الخطوات:

الخطوة الأولى: انضم الأن وكون لوحتك التي تريد شرائها.

الخطوة الثانية: اختر اللوحة التي تريد المزايدة عليها.





الخطوة الثالثة: قم بالمزايدة بأعلى سعر للحصول على اللوحة.



الخطوة الرابعة: فوز بالمزايدة واختر المحافظة ووحدة الترخيص لإرسال اللوحة إليها لإتمام الترخيص. الخطوة الرابعة: فوز بالمزايدة واختر المحافظة ووحدة الترخيص لإرسال اللوحة إليها لإتمام الترخيص.

الخطوة الخامسة: كون لوحتك التي ترغب في شرائها.

وحددت المادة 13 من قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في 27 ديسمبر عام 2021، الأماكن المخصصة لتركيب اللوحات المعدنية على السيارة أو المركبة، وجاء نصها كالتالى:

مادة (13)

تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 115جنيه وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ 100جنيه.

وتكون هذه اللوحات ملكًا للدولة وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة إداريًا.

ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائمًا، وبياناتها واضحة، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب.

وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها.

وفى حالة تسيير المركبة المقطورة أو نصف المقطورة، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى الخلف وفى جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحات فى غير المكان المخصص لذلك.

ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليًا فى إحدى الجهات التى يتوفر فيها اعتبارًا الأمن القومى وذلك وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.