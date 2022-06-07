شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مبادرة "صوتك مسموع" تحل 86.4 ألف شكوى بنسبة 97% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن تقرير متابعة مبادرة "صوتك مسموع"، خلال شهر مايو2022، أكد تلقى المبادرة 479 ألفاً و972 رسالة منذ انطلاقها منها 89 ألفاً و 235 شكوى، تم حل 86 ألفاً و435 شكاوى منها بنسبة 97% وجارى حل 2800 شكوى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم إطلاق مبادرة "صوتك مسموع" فى أكتوبر 2018 تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كآلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين ، ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن ، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المبادرة تلقت خلال شهر مايو12 ألف و 781 رسالة ، منها 2189 شكوى تم حل 1745 منها بنسبة 79,7% ، وكانت أكثر الشكاوى هى الإشعالات و بلغ عددها 1076 شكوى ، يليها شكاوى القمامة و بلغ عددها 883 شكوى ، ثم مخالفات البناء وبلغ عددها 184شكوى ، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبلغ عددها 57 شكوى ، ثم شكاوى الفساد وبلغ عددها 7 شكوى ، وتم احالتها جميعاً الى الجهات المعنية بالمحافظات للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، فيما بلغت عدد الشكاوى التى تخص مبادرة حياة كريمة 11 شكوى .

وأوضح التقرير الى أن خدمة الواتس آب تلقت 10251 رسالة تضمنت 1807 شكوى تم حل 1464 شكوى منها بنسبة 81% و جارى حل 343 شكوى ، كما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 2445 رسالة منها 380شكوى تم حل 279شكوى منها بنسبة 73,4% منها ، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 72 ألف 921متابعاً.

وتلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 85 رسالة تم حل الشكاوى منها بنسبة 100%، فيما تلقى الخط الساخن 545 اتصالاً تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بأسعار السلع ، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات .

ووجه اللواء محمود شعراوى العاملين فى المبادرة باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص فى السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها مشيرا إلى أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات ، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى البناء المخالف ، والتعديات على أراضى الزراعية و أملاك الدولة ، و المخلفات بأنواعها ، والإشغالات ، والفساد اضافة الى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا و مخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن مبادرة "صوتك مسموع" نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية ، مما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها ، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية ، الأمر الذى انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعاً ، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

جدير بالذكر انه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]