أخبار مصر

11 إجراء من التعليم للمدارس الخاصة استعدادا للعام الدراسى الجديد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إجراء من التعليم للمدارس الخاصة استعدادا للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات مهمة للمدارس الخاصة استعدادا للعام الدراسي المقبل، نرصدها فى التقرير التالى.

 

- وجهت بانضباط العمل في المدارس الخاصة والتزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة.

 

- ضرورة إصدار الإدارات التعليمية (التعليم الخاص / التوجيه المالي والأداري  لنشرات المصروفات قبل بداية العام الدراسي وتسليمها للمدارس الخاصة التابعة لها لأعلانها لإولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي بشهر علي الأكثر.

 

- موعد استحقاق القسط الأول مع بداية العام الدراسي ويحظر تحصیل مصروفات قبل الاول من سبتمبر.

 

- يحظر مشددا علي جميع المدارس الخاصة تحصيل نسبة 10% من قيمة القسط الأول إلا إذا تم التحويل من المدرسة في الفترة من 9/1 وحتي بداية العام الدراسي التعليمي وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة.

 

- يشدد على المدارس بعدم تخصيص النسب المقررة بنص المادة (٣٢) عند التحويل حال قبولها طلاب جدد بدلا من الطلاب المحولين من المدرسة .

 

- يتم وضع تكلفة الكتب الدراسية بمعرفة الإدارة التعليمية قبل بداية العام الدراسي طبقا للتكلفة الفعلية، مضافا إليها نسبة 10% مصاريف إدارية على دفعتين.

 

- تحصيل الدفعة الأولى من قيمة تكلفة كتب الوزارة مع مصروفات القسط الأول.

 

- يتم التأكد من من تسليم أولياء الأمور الكتب الدراسية بالتوقيع في الكشف المقرر لذلك.

 

- يحظر أن تتضمن تكلفة الكتب الدراسية قيمة أي مطبوعات أخرى غير قانونية (ملخصات - ملازم - بوكليت).

 

- حظر تحصيل قيمة رسوم الالتحاق بالمدرسة أو رسوم قبول أو اختبار قبول أو فتح ملف.

 

- يحظر بيع الزي المدرسي والادوات الكتابية والمكتبية لمخالفته لترخيص المدارس الخاصة والقرارات الوزارية المنظمة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا