شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إجراء من التعليم للمدارس الخاصة استعدادا للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات مهمة للمدارس الخاصة استعدادا للعام الدراسي المقبل، نرصدها فى التقرير التالى.

- وجهت بانضباط العمل في المدارس الخاصة والتزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة.

- ضرورة إصدار الإدارات التعليمية (التعليم الخاص / التوجيه المالي والأداري لنشرات المصروفات قبل بداية العام الدراسي وتسليمها للمدارس الخاصة التابعة لها لأعلانها لإولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي بشهر علي الأكثر.

- موعد استحقاق القسط الأول مع بداية العام الدراسي ويحظر تحصیل مصروفات قبل الاول من سبتمبر.

- يحظر مشددا علي جميع المدارس الخاصة تحصيل نسبة 10% من قيمة القسط الأول إلا إذا تم التحويل من المدرسة في الفترة من 9/1 وحتي بداية العام الدراسي التعليمي وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة.

- يشدد على المدارس بعدم تخصيص النسب المقررة بنص المادة (٣٢) عند التحويل حال قبولها طلاب جدد بدلا من الطلاب المحولين من المدرسة .

- يتم وضع تكلفة الكتب الدراسية بمعرفة الإدارة التعليمية قبل بداية العام الدراسي طبقا للتكلفة الفعلية، مضافا إليها نسبة 10% مصاريف إدارية على دفعتين.

- تحصيل الدفعة الأولى من قيمة تكلفة كتب الوزارة مع مصروفات القسط الأول.

- يتم التأكد من من تسليم أولياء الأمور الكتب الدراسية بالتوقيع في الكشف المقرر لذلك.

- يحظر أن تتضمن تكلفة الكتب الدراسية قيمة أي مطبوعات أخرى غير قانونية (ملخصات - ملازم - بوكليت).

- حظر تحصيل قيمة رسوم الالتحاق بالمدرسة أو رسوم قبول أو اختبار قبول أو فتح ملف.

- يحظر بيع الزي المدرسي والادوات الكتابية والمكتبية لمخالفته لترخيص المدارس الخاصة والقرارات الوزارية المنظمة.