شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بكلية العلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعمل جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكلية العلوم جامعة حلوان، بمرافقة الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم.

وأشاد الدكتور حسام رفاعي بحرص الكلية على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة، لضمان حسن سير عملية الامتحانات، وتوفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات.

واطمأن على سهولة الامتحانات وتوافر كافة سبل الراحة والأمان والهدوء للطلاب، مؤكدا أن جامعة حلوان حرصت على تقديم امتحانات تساهم في قياس مستوى الطلاب ومواءمتهم لسوق العمل ومعرفة نقاط الضعف لديهم، بجانب تنشيط دافعية التعلم، مع مراعاة تنوع الأسئلة لتغطي معظم أجزاء المقرر، وكذلك إعطاء الوقت الكاف للطلاب، مضيفاً أن الجامعة قامت بتجهيز القاعات والمدرجات الامتحانية بالمستلزمات الضرورية، لإجراء الامتحانات وكذلك تحديد رؤساء القاعات والمراقبين في كل كلية لتوفير الأجواء الامتحانية المريحة للطلاب.

وأبدى الطلاب سعادتهم بمتابعة قيادات الجامعة لاحتياجاتهم وتواصلهم الدائم، وبمستوى الامتحانات، واهتمام جامعتهم البالغ.

جدير بالذكر، أن الامتحانات قد بدأت في بعض كليات الجامعة من يوم 21 مايو، وآخر أيام الامتحانات على مستوى كليات الجامعة هو 6 يوليو القادم.