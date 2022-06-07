شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح مصير المكتشف تعاطيهم للمخدرات بعد التحاليل بالمعامل المركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن تحاليل المخدرات تتم داخل المعامل المركزية بسرية تامة وفي حالة إيجابية التحليل تقوم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بتقديم التوعية وتوفير العلاج للأشخاص.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص خط ساخن لاستشارة المتخصصين بالأمانة العامة بالصحة النفسية بررقم 16328 .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التحاليل تتم بدقة تامة ويتم علاج الحالات بشكل سرى مع تقديم الدعم الكامل للمريض