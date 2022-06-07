شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قاتل والده وأشقائه الأربعة فى مذبحة دشنا بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط المتهم بارتكاب مذبحة دشنا محافظة قنا.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم أطلق النيران على أسرته، بسبب خلافات بينهم على الميراث، حيث قام بقتل شقيقيه وشقيقتيه، وانتظر والده حتى العودة من صلاة الفجر، وأطلق عليه وابل من الأعيرة النارية.

كان عامل وأبنائه الأربعة لقوا مقتلهم على يد الابن، وأصيبت الأم، بطلقات نارية، بقرية أبو مناع غرب في دشنا ، شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بقيام جمال.ع.ا، بإطلاق الأعيرة النارية على أسرته، مما أدى إلى مقتل كلا من والده، و4 من أشقائه، وإصابة والدته سعاد، بطلق نارى بالساقين.