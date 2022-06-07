شكرا لقرائتكم خبر عن القطار الكهربائى الخفيف LRT.. تفاصيل أسعار التذاكر قبل انطلاق التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل لافتتاح القطار الكهربائي الخفيف LRT، أحدث وسيلة نقل بمصر، والتى تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى.

وينشر الخليج 365 أسعار تذاكر ركوب القطار الكهربائى قبل تشغيله، حسب ما أكده اللواء عصام والى رئيس الهيئة القومية للانفاق.

ـ القطار الكهربائى يبدأ من محطة عدلي منصور – مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية.

ـ سعر التذكرة لعدد 3 محطات 15 جنيها.

ـ قيمة التذكرة لعدد 6 محطات 20 جنيها.

ـ سعر التذكرة لعدد من 6 ل 9 محطات 25 جنيها.

ـ 35 جنيه سعر تذكرة ركوب ال 12 محطة المقرر افتتاحهم قريبا.

تم تحديد أسعار التذكرة للقطار الكهربائي بعد دراسة المسافات وقيمة ما يدفعه المواطن فى المواصلات العامة مع تخفيض القيمة عنها.

ومشروع القطار الكهربائى الخفيف يحقق تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بين عدد من وسائل النقل كما يتبادل الخدمة في محطة بدر مع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية، إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في محطة العاصمة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» بالمحطة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتى تشمل منطقة تجارية استثمارية لتعظيم العائد الاستثمارى للمشروع، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى من محطة عدلى منصور حتى محطة العاصمة 1 بعدد 11 محطة سطحية، وتمتد المرحلة الثانية من محطة العاصمة 1 حتى محطة العاصمة 2 "مدينة الفنون والثقافة"، أما المرحلة الثالثة فتشمل 4 محطات هى العاصمة الإدارية 3 والقيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية ثم المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع.