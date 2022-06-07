شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: المرأة المصرية ذات علاقة وثيقة بتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك علاقة وثيقة بين المرأة وقضية التغيرات المناخية، وخاصة المرأة المصرية وتأثيرها بتغير المناخ باعتبارها مسئولة عن توفير الغذاء للأسرة.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة، أن مصر خلال مسارها لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP27، وفى ظل ما يشهده هذا العام 2022 من تحولات جذرية في الاقتصاد العالمى، وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، يعد ضمان توفير الغذاء الآمن السليم المستدام للبشر هو التحدي الذي يفرضه تغير المناخ علينا، ولذلك وضعت مصر الأمن الغذائى والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP 27.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه سيتم البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو المناخ COP 26 ، وسيتم عقد أيام بالمؤتمر منها يوم التكيف ومبادرات خاصة بقطاع الزراعة، ونظام الإنذار المبكر، حيث إن مهمتنا حاليا هى حشد جهود الجميع من حكومات ومجتمع مدني وشركاء تنمية القطاع الخاص لدعم قضية توفير الغذاء للبدء فى عملية التنبؤ و تخطيط استخدامات الأراضي وتحديد أنواع المحاصيل القادرة على المواجهة.

جدير بالذكر، أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، التى أطلقتها مصر منتصف شهر مايو الماضى، تعد خطة طويلة المدى بمشاركة الوزارات والمجتمع المدني والخبراء،كما أنها أيضا تعد تحديث مصر لمساهمتها الوطنية المحددة في هذا الملف الخاص بالأمن الغذائي.