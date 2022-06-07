شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة ترتفع لـ38 بالقاهرة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت، كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 7 يونيو

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 8 يونيو

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 28 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9 يونيو

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 يونيو

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 27 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 28 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 26 درجة