شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة ترتفع لـ38 بالقاهرة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت، كما يلى:
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 7 يونيو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 8 يونيو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27 درجة
شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 28 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9 يونيو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 27 درجة
شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 26 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 يونيو
القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة
السواحل الشمالية العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة
جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 27 درجة
شمال الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 27 درجة
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 28 درجة
درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 يونيو :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة
جنوب سيناء العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة
شمال الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 26 درجة