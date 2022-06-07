شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مواعيد فحص عينى الطفل عن الطبيب؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن المواعيد التى يجب فيها الحرص علي فحص عينى الطفل عند طبيب العيون. وقالت وزارة الصحة والسكان تتضمن المواعيد: 1 عند الولادة 2- عند إتمام عامه الأول 3- قبل دخوله المدرسة وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب الحرص علي فحص العين عند الطبيب المختص بشكل دورى منعا لحدوث اى مضاعفات صحية . وقالت وزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات تقدم خدمات الفحص والعلاج بشكل متكامل للمرضى بالاضافة إلي عدد كبير من الخدمات الهامة . وتابعت: يفضل الحرص علي فحص العين بشكل دورى للأطفال خاصة عن بدء الدراسة مع الملاحظات الطاهرية المستمرة للطفل .