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ما هى مواعيد فحص عينى الطفل عن الطبيب؟.. الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن المواعيد التى يجب فيها الحرص علي فحص عينى الطفل عند طبيب العيون.

وقالت وزارة الصحة والسكان تتضمن المواعيد:

1 عند الولادة

2- عند إتمام عامه الأول

3 قبل دخوله المدرسة

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب الحرص علي فحص العين عند الطبيب المختص بشكل دورى منعا لحدوث اى مضاعفات صحية .

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات تقدم خدمات الفحص والعلاج بشكل متكامل للمرضى بالاضافة إلي عدد كبير من الخدمات الهامة .

وتابعت: يفضل الحرص علي فحص العين بشكل دورى للأطفال خاصة عن بدء الدراسة مع الملاحظات الطاهرية المستمرة للطفل .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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