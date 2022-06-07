شكرا لقرائتكم خبر عن فى ختام مشروعات تخرج طلاب الإعلام الإلكترونى بالجامعة العربية المفتوحة تكريم القصاص وثابت وعماد حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة بمصر مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكترونى، برعاية الدكتور محمد الزكرى رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والدكتور نايف المطيرى مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ماجد وافى مدير الجامعة العربية المفتوحة المكلف بمصر، وإشراف الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية، العميد المركزى لكليات الإعلام، وذلك يوم الاثنين 6 يونيو من العام الجارى بقاعة مسرح الجامعة.

وضمت لجنة التحكيم علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365.

وقدم طلاب القسم ثلاثة مشروعات، بإشراف الدكتور خالد زكي الأستاذ المساعد بقسم الإعلام الإلكتروني، الأول: بورتريه وهو موقع إلكتروني عام، ويستهدف تسليط الضوء على الشخصيات أصحاب القصص الملهمة في مختلف مجالات الحياة، وتقديمها للقارئ في قوالب مشوقة بتقنية الكروس ميديا، الفيديو جراف، الإنفوجراف، الثانى: الراوي، موقع إلكتروني وثائقي تاريخي يوثق حكايا البشر والمكان، وتقديمها بتقنية الكروس ميديا، والملفات التفاعلية، الثالث: اسبتالية، موقع طبي متخصص.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة، بزيارة رؤساء التحرير إلى مقر الجامعة بمصر، ومشاركتهم في تحكيم مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام، قائلاً: هذه الكوكبة من خبراء الصحافة تضيف لمعارف ومهارات الطلاب، وتمنحهم الفرصة للاستفادة من خبراتهم العملية، وتعكس التكاتف بين الجامعة العربية المفتوحة بمصر، والمؤسسات الصحفية والإعلامية.

وأكد الدكتور نايف المطيري، مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن هذه الزيارة تكليلاً لجهود عمادة الإعلام، وبذلها قصارى الجهد في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، مختتمًا تصريحاته بأن كلية الإعلام تشهد نقلة نوعية سواء على مستوى التدريس أو التدريب.

وأوضحت الدكتورة نرمين خضر، عميد الكلية، العميد المركزي لكليات الإعلام، أن طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ركزوا في مشروعات تخرجهم علي أفكار نوعية، ومعالجتها في قوالب جديدة للمحتوى مثل الكروس ميديا، الفيديوجراف، الإنفوجراف.. وغيرها من قوالب الصحافة المصورة، مؤكدة أن الكلية دائمًا ما تحرص على تطوير مهارات التصوير والمونتاج والجرافيك والسرد البصري القصصي، ما يتناسب مع التطورات التكنولوجية في سوق العمل.

وناقش أكرم القصاص، رئيس تحرير الخليج 365، الطلاب في المعايير والقواعد المرتبطة بتحرير المحتوى الصحفي المقدم داخل المواقع الإلكترونية، سواء على مستوى العناوين أو المتن، إضافة إلى الاهتمام بالقوالب الجديدة في تقديم المحتوى مثل الكروس ميديا.

وتطرق علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، إلى مناقشة الطلاب في أسباب اختيارهم للفكرة، واسم الموقع، وفلسفة التبويب مشيدًا بالجهد المبذول في المعالجات الصحفية المقدمة، قائلاً: "أبدعتم في المعالجة وتقديم قوالب فنية جديدة في حكي القصص الصحفية بشكل جذاب وبسيط، إضافة إلى الاعتماد على المحتوى المصور، مشيرًا إلى أنها تواكب التوجه الحالي في إنتاج المحتوى الرقمي.

وأبدى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إعجابه الشديد باعتماد الطلاب على تقنية "الكروس ميديا" في تقديم المحتوى الصحفي، وكذلك الفيديوجراف، موضحًا أن إنتاج الطلاب يعكس اهتمامهم بالتقنيات الحديثة في المجال الإعلامي، إضافة للمعالجات الميدانية، مختتمًا كلامه: " الشغل الميداني دائمًا ما يخلق صحافة حية مليئة بالتفاصيل الممتعة".

واختتمت فاعليات المناقشة بتكريم الدكتورة نرمين خضر لأعضاء لجنة التحكيم، وسلمتهم دروعًا تذكارية، تقديرًا لمشاركتهم وجهدهم المبذول في تحكيم مشروعات التخرج.

تكريم القصاص وثابت وعماد حسين بالجامعة العربية المفتوحة

تكريم القصاص بختام مشروعات تخرج طلاب الإعلام الإلكترونى بالجامعة العربية المفتوجة

تكريم الكاتب الصحفى علاء ثابت

القصاص وعماد الدين حسين وعلاء ثابت مع الطلاب



تكريم الكاتب الصحفى أكرم القصاص



تكريم الكاتب الصحفى عماد الدين حسين