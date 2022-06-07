شكرا لقرائتكم خبر عن موازنة الدولة.. 250 مليون جنيه لخدمات رعاية الطفل ورفع كفاءة 35 مؤسسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير سابق للهيئة العامة للاستعلامات، الجهود التى بذلتها الدولة فى مجال رعاية الطفل.

وأشارت التقرير، إلى أن الطفل المصرى له حق أصيل في الرعاية والاهتمام من جانب الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وتحقيق سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ونوضح فيما يلى أهم ما بذل لحماية الطفل:

- تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة.

- إصدار وثيقة معايير لجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقاً لمنهجية علمية، واستناداً علي المعايير الدولية.

- تعديل اللائحة النموذجية المنظمه للعمل بمؤسسات الأيتام يتضمن جميع المحاو، والتي تساهم فى تحقيق بيئة آمنة لرعاية الأطفال «سياسة الحماية».

- تنفيذ قافلة للكشف والفحص المجانى على 400 إبن وإبنه من أبناء مؤسسات الرعاية بـ 44 دار.

- رفع كفاءة عدد (35) مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية فى (7) محافظات.

- تطوير 6 مؤسسات لرعاية أطفال بلا مأوى بتمويل يصل إلى 164 مليون جنيه.

- تشكيل فرق التدخل السريع المركزى بديوان عام الوزارة لمجابهة أى انتهاكات تحدث للأطفال داخل دور رعاية الأيتام.

- عمل مسح نفسى شامل لكافة الأطفال داخل دور رعاية الأيتام لدراسة أحوالهم النفسية ووضع خطة العلاج المناسبة وإجراء التدخلات النفسية اللازمة لهم.

- افتتاح "دار أطفال بلا مأوى" بمحافظة الشرقية لمواجهة ظاهرة اطفال الشوارع.

- إطلاق حملة " السنين الأولى بتفرق" بالتعاون مع اليونيسيف.