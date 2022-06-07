شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: نزود أوكرانيا بأسلحة لأغراض دفاعية ونوفر فرصة حماية أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة الأمريكية تزود أوكرانيا بالأسلحة لأغراض دفاعية بحتة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، معلقة على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى: نوفر لأوكرانيا فرصة حماية أراضيها.

وفى وقت سابق أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الأخطاء طويلة الأمد التى ارتكبتها الدول الغربية فى السياسة الاقتصادية والعقوبات أدت إلى حدوث تضخم عالمى وزيادة الفقر ونقص الغذاء، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وجاء ذلك في رسالة موجهة من الرئيس الروسي للمشاركين في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين، وتم نشرها على موقع الكرملين اليوم الاثنين.

وجاء في الرسالة: "ينعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولى، في وقت صعب بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره. لقد أدت سنوات عديدة من الأخطاء التي ارتكبتها الدول الغربية في السياسة الاقتصادية والعقوبات غير المشروعة إلى موجة من التضخم العالمي وتدمير الخدمات اللوجستية المعتادة وسلاسل الإنتاج، وإلى زيادة حادة في الفقر ونقص الغذاء، ولكن كما يحدث دائما جنبا إلى جنب مع التحديات تنفتح الآفاق، وهذا هو السبب في أن شعار المنتدى (عالم جديد - فرص جديدة)".

وأشار بوتين إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي.