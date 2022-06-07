شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 7/6/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:55 م
موعد صلاة العشاء 8:26
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:37
موعد صلاة المغرب 7:02 م
موعد صلاة العشاء 8:36 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:02
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:52 م
موعد صلاة العشاء 8:24 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:05
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:12 م
وقت صلاة المغرب 6:38 م
وقت صلاة العشاء 8:06 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 10: 3
موعد صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 8:02