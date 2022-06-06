شكرا لقرائتكم خبر عن غلق نفق الوفاء والأمل بمدينة نصر لاستكمال مشروع "المونوريل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فى عملية غلق نفق الوفاء والأمل لاستكمال أعمال مشروع «المونوريل»، بمحور المشير بالقاهرة.

ووضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بعض الإجراءات لاستكمال أعمال "المونوريل" وتستلزم الأعمال الجارية تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

- غلق نفق الوفاء والأمل مع تحويل حركة المرور اتجاه محور أبو زيد خضر باتجاه أعلى الشهيد في مدة زمنية «ليلتان فقط»، من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 6 الجاري.

- توسعة الأسوار أمام دار الوقود للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 أمتار إضافية مع استمرار حركة المرور الطولي بعرض 10 أمتار في مدة زمنية «ليلتان فقط»، من الساعة 11 مساءً حتى 6 صباحاً اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 8 الجاري.

-توسعة الأسوار من كوبري المشاه وحتى مطلع كوبري التسعين للمتجه إلى القاهرة الجديدة بمسافة 6 أمتار إضافية مع استمرار حركة المرور الطولي بعرض 18 مترا خلال مدة زمنية «7 ليال فقط»، من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 8 الجاري.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.