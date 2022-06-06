شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: نواجه وضعا اقتصاديا غير مسبوق بإجراءات تلائم الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفكرة من وراء تشكيل لجنة الأداء الاقتصادى مواجهة مصر لوضع اقتصادى غير مسبوق، وهو ما تطلب من الدولة أن تواجه ذلك بقرارات وتشريعات وإجراءات غير مسبوقة تلائم الموقف، وتابع:" الوضع الاقتصادى ليس على مصر فقط بل على كافة دول العالم".

وأشار "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، إلى أن قرارات رئيس مجلس الوزراء أمس في المؤتمر الصحفى، تصب في صالح القطاع الخاص وتمكينه، وذلك جاء في قرار زيادة مساهمة القطاع من 30 % إلى 65% خلال السنوات الثلاثة المقبلة أي أكثر من الضعف.

وأكد "سعد"، أن القرارات التي أعلن رئيس الوزراء، تهدف لمواجهة التأزم الاقتصادى، وتسهم في زيادة التصدير وخلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعميق الإنتاج المحلى، وتابع:" التكليفات الصادرة عن اللجنة العليا للآداء الاقتصادى هدفها تعظيم دور القطاع الخاص في إدارة أموال الدولة".