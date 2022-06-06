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لقاء يجمع تضامن القاهرة والهيئة الإنجيلية بمناسبة اليوم العالمى للبيئة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "أرض واحدة فقط" احتفلت مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بقيادة الدكتور أحمد عبد الرحمن، مدير المديرية، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، باليوم العالمى للبيئة، بمشاركة الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئية، والمجلس العربى للمسؤولية المجتمعية، والاتحاد المصرى للمستثمرين، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

شارك فى الاحتفال العديد من الخبراء والأكاديميين، ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، والمهتمين بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، بجانب حضور الدكتور أحمد عبد الرحمن، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، والأستاذة مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والأستاذ الدكتور رشاد أحمد عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئية، والدكتور صبحى إبراهيم نصر، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمستثمرين، والدكتورة راندا رزق فاخر، أستاذة الإعلام التربوى بجامعة القاهرة وأمين عام المجلس العربى للمسؤولية المجتمعية، والدكتورة لبنى محمد عبد المجيد، أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعه حلوان، والأستاذة الدكتورة هالة يسرى، أستاذ علم الاجتماع الحضري، ورفيق ناجى، مدير المواقع التنموية بالهيئة القبطية الإنجيلية.

وناقش الخبراء خلال اللقاء مجموعة من المحاور أهمها: "دور منظمات المجتمع المدنى والزراعة فى البيئة الحضرية - العمل الاجتماعى الأخضر، الحرف اليدوية كمدخل لتمكين الشباب بيئيًّا، والمبادرات والمسؤولية المجتمعية البيئية فى محافظة القاهرة".

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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