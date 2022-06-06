شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الاجتماعي: إيقاف 260 ألف بطاقة انتهت صلاحيتها للمعاشات ولا وقف للصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك بطاقات أصدرتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ زمن، وكانت 6.5 مليون بطاقة، وتم وضع خطة لضمها للشمول المالي، وتم تحويل 5.5 مليون مواطن، يصرفون معاشاتهم بوسيلة أخرى بخلاف الكارت الأزرق لأصحاب المعاشات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أنه تم الإعلان منذ بداية العام، أن البطاقات الزرقاء لم تعد صالحة لاستخراج المعاش من الماكينات، وتم التنبيه على المواطنين بالذهاب لأقرب مكتب تأمينات لصرف المعاشات.

وأوضح أنه في معاش شهر يونيو كان لدينا 260 ألف بطاقة انتهت صلاحيتها لصرف المعاشات، ولا يتم إيقاف صرف المعاش، ويمكن صرفه بأقرب مكتب تأمينات أو فرع للبنك الزراعي.