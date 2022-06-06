أخبار مصر.. الأرصاد: أجواء حارة غدا وارتفاع آخر بكافة الأنحاء نهاية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجاري، وتأكيد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على استمرار الأجواء الحارة خلال 48 ساعة القادمة علي كافة الأنحاء الشمالية، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة وتظل الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

أدى طلاب الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الإثنين، الامتحان في عدد 202 مادة امتحانية (192 مادة بالفترة الأولى- 10 مواد بالفترة الثانية)، داخل 3076 لجنة بجميع النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" في ثامن أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2022.

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، أن المنفعة المشتركة هي أساس التعاون عبر آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، مشيرا إلى أن مصر لديها فائض كبير من الكهرباء وقادرة على تصدير الكهرباء إلى العراق بالربط الكهربائى مع الأردن.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجاري، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجاري، مُشيرةً إلى استمرار صرف المعاشات لجميع حاملي البطاقات التقليدية بدايةً من شهر يونيو الجاري من خلال آليات الصرف الأخرى لحين الانتهاء من تحويل البطاقات إلى كروت ميزة، وهى "تحويل المعاش على الحساب الجاري الشخصي للمستفيد – أو من خلال المحافظ الإلكترونية"، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال. أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالدور الكبير الذي لعبته الدول العراقية في التغلب على الإرهاب وتحجيمه، مشيرا لأهمية استعادة العراق وضعيته على المستوى الإقليمي والدولى، مؤكدا أن المباحثات مع الرئاسات الثلاث تطرقت لتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية التي تؤثر على منطقتنا بشكل كبير. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون رقم 61 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2021.2020 الرئيس السيسي يصدق على قوانين خاصة بربط حسابات ختامية بالسنة المالية النقل تستورد القطار السابع لمونوريل العاصمة الإدارية نهاية الأسبوع أكدت وزارة النقل وصول 6 قطارات خاصة بخط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومخطط وصول القطار السابع في 8/6/2022 وذلك من اجمالى 40 قطار سيتم توريدهم لمشروع مونوريل شرق ‏النيل (العاصمة الإدارية)، كما يجري استكمال تصنيع باقي أسطول الوحدات المتحركة للمشروع والتي ستصل تباعاً وفقاً للجدول الزمني المحدد. وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون مع الدول العربية لتعزيز أمننا القومىمدبولى يكلف وزير البترول بوضع خارطة تحرك لجذب شركات دولية للاستكشافات الجديدة

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية عن فتح أبوابها خلال أيام اجازة اخر العام الدراسى من الساعة 9 صباحاً الى 4 مساء، وحددت سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين يوم الثلاثاء ابتداء من الشهر الحالى. ينشر ”الخليج 365” فى خدمة للقراء، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالكامل فى محافظة الأقصر، حيث اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح 71.22%، حيث حصل 13 طالبا وطالبة علي المراكز الأولى وحصلوا على 280 درجة. بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى محافظة الأقصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة خلال 48 ساعة القادمة علي كافة الأنحاء الشمالية، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة وتظل الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة ستقدم حوافز لدعم توطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة، متابعة: "من ضمن المخططات وجود شركات قطاع خاص نمكنها حاليا فى منظومة تحويل شرم الشيخ خضراء من إنشاء محطات شحن كهرباء".

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، «يولاندا أويل» وزيرة الصحة بدولة جنوب السودان، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان. أكدت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أن امتحانات القبول للطلاب المحولين من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف الخامس الابتدائي ستعقد بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد يوم السبت الموافق 18/6/2022 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا ولمدة ساعتين أي حتى الساعة الثانية عشر ظهرا في المواد -Math- English)اللغة العربية، وذلك في المناهج التي درسها في الصفوف الدراسية السابقة وعلى الطلاب إحضار أدوات الكتابة المناسبة ويمنع استخدام القلم الرصاص إلا للصف الأول الابتدائي. التعليم: عقد امتحان القبول للطلاب المحولين للمدرسة المصرية الدولية 18 يونيو عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء وفد المديرين التنفيذيين من البنك الذي يضم 10 مديرين تنفيذيين يمثلون 62 دولة عضوة من البنك الدولي، ويزور مصر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بهدف مناقشة الشراكة الاستراتيجية المشتركة، ومحاور العمل المستقبلي في إطار التطورات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى الدولي وتأثيرها على الشأن المحلي وجهود تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات والتجارب التنموية، وذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير هشام سيف الدين، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، وممثلي وزارتي التعليم العالي والصحة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي. البنك الدولى يشيد بالإصلاحات الطموحة والشاملة المنفذة فى مصر منذ 2016 أكد وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، أن الحرب في أوكرانيا لها تأثير كبير على دول العالم، مشيرا إلى أن الجامعة العربية شكلت لجنة اتصال عربية للتباحث حول أزمة أوكرانيا، موضحا أنه يجرى العمل على تفعيل عمل المجموعة العربية للاتصال التابعة لجامعة الدول خلال الفترة المقبلة. 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التعليم تضبط 16 حالة غش بامتحانات الدبلومات الفنية اليوموزير خارجية الأردن: مصر لديها فائض من الكهرباء يمكنها من تصديرها للعراقالحكومة تنفى إيقاف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها لكروت ميزةبـ5 جنيهات.. حديقة الحيوان تستقبل المصريين كل ثلاثاء طوال إجازة الصيفالأرصاد: أجواء حارة مستمرة لـ48 ساعة وارتفاع آخر بكافة الأنحاء نهاية الأسبوعياسمين فؤاد: الدولة تقدم حوافز لدعم توطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئةخالد عبدالغفار يؤكد دعم مصر للقضاء على "فيروس سي" بدولة جنوب السودان