شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذى لبروتوكولات المشروعات بين الوزارات والهيئة الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذى لبروتوكولات المشروعات بين الوزارات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعميد رضا سويلم، رئيس الفرع المالي بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع التنمية البشرية والمجتمعية بوزارة التخطيط، و محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في جميع المحافظات، حيث تسهم في تحقيق خطط الدولة التنموية، وكذا توفير الخدمات المختلفة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع استعراض البروتوكولات التي تم توقيعها بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والوزارات المختلفة، لتنفيذ عدد من المشروعات، ووجه رئيس الوزراء بسرعة توفير التمويل لاستكمال هذه المشروعات المهمة.

وتم استعراض أبرز المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومنها فى قطاع الزراعة، استصلاح وتنفيذ البنية الأساسية والداخلية لمساحة 15 ألف فدان بشمال سيناء، وغيرها. وفي قطاع النقل، تتولى الهيئة تطوير ميناءى السلوم البري، والغردقة البحري، وتنفيذ محور عدلي منصور على النيل بمحافظة بني سويف. وفي قطاع الصحة، يتم تطوير ورفع كفاءة عدة مستشفيات من أهمها: مستشفى أرمنت المركزي، وبني سويف العام، والعجمي المركزي، والعريش العام، وبور فؤاد العام، وأسوان العام، كما يتم تطوير 20 من وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة جنوب سيناء. وفي قطاع التعليم، تقوم الهيئة بانشاء 14 مدرسة و4 مقرات تعليمية بمحافظة جنوب سيناء، وكذا إنشاء 3 مدارس في كل من الحي السكني R2 بالعاصمة الإدارية الجديدة، واسكان جاردينيا.