شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح تفاصيل كتابة أرقام جلوس طلاب الثانوية على البابل شيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن لغط كتابة أرقام الجلوس على البابل شيت، إن الجزء العلوي من البابل شيت لا يتم التعامل معه بالماسح الضوئي من الأساس، ويقوم خبراء المركز بتدقيق ما يكتب عليه ومراجعته. وبالتالي الموضوع بسيط للغاية: سواء كتب الطالب رقم الجلوس بالأرقام

1، 2، 3

أو

1, 2, 3

الكتابة من اليسار إلى اليمين ويترك المربع الأيمن فارغا وينتهي الأمر.

وتابع الوزير: أكاد لا أصدق أننا نضيع وقتا في أمور بهذه البساطة، يكتب الطالب رقم الجلوس بوضوح وسوف يقوم الخبراء بمراجعته بعين بشرية أولى وعين بشرية ثانية للتأكد، ويسجلونه على النظام الإلكتروني.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.