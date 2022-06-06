شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكورى بالقاهرة يدعم بطلة تنس الطاولة هنا جودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت سفارة جمهورية كوريا اللاعبة البارزة هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة المصرية إلى السفارة في الـ6 من يونيو، وذلك قبل جولتها إلى كوريا للمشاركة في معسكر التدريب المشترك مع الفريق الوطني الكوري لتنس الطاولة في شهر يوليو.

هذا الحدث هو لدعم إقامتها في كوريا حتى تتمكن من التكيف مع البيئة الجديدة والتركيز على التدرب في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال تعريف هنا التي تزور كوريا لأول مرة على الثقافة الكورية.

كما ذكر السفير هونج جين ووك أنه يهتف لهنا التي كانت تصنع التاريخ في الرياضة المصرية، وأنه يأمل أن تكون تجربة التدريب في كوريا عونًا لها في تطورها كلاعبة لتنس الطاولة على مستوى عالمي، كما شرح أيضًا أن اسم "هنا" يعني "واحد" في اللغة الكورية وأنه واثق أنها ستكون لاعبة تنس الطاولة رقم واحد على العالم.

بعد الاجتماع مع السفير هونج، قضت هنا وقتًا ممتعًا في لعب مبارة ودية لتنس الطاولة مع طاقم السفارة وحظت بفرصة تجربة العديد من الأطعمة الكورية على الغداء.

وأضاف السفير هونغ أن السفارة تبذل جهودها لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الشباب والرياضة بين البلدين كجزء من سياسات الدبلوماسية العامة. كما يتمنى أن تكون زيارة هنا لكوربا دافعًا لتبادل شامل بين البلدين في مجال الرياضة.