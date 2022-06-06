شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية يعقد دورة تدريبية لواعظات الأزهر لتأهيلهن لبرامج توعية الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة وباحثي الفتوى، دورة تدريبية لواعظات الأزهر قبل بدء برنامج التوعية بموسم الحج في المطارات والموانئ.

تأتي هذه الدورات في إطار استراتيجية المجمع ودوره في توعية حجاج بيت الله الحرام وشرح مناسك الحج لهم قبيل سفرهم، حيث تتوجه تلك القوافل المقرر انطلاقها إلى: مطار القاهرة الدولي، وبرج العرب، والأقصر، إضافة إلى مينائي سفاجا والسويس؛ على مدار أربعة وعشرين ساعة يوميًا للالتقاء بالحجاج واستثمار فترات انتظارهم بالمطار والرد على استفساراتهم وبيان مناسك الحج .

ويسهم المجمع بشكل فاعل في مثل هذه المواسم الدينية لتلبية الاحتياجات المعرفية للجمهور، بما يحقق رسالة الأزهر الشريف ودوره الدعوي والتوعوي على المستويين المحلي والدولي.