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الطقس حول العالم.. تعرف على أكثر المدن ارتفاعا بالحرارة والأقل تسجيلا للدرجات

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القاهرة - سامية سيد -  

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين للمدن العربية والعالمية: 

 

 

- مكة:  العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة 

 

- المدينة :  العظمى 45 درجة والصغرى 34 درجة 

 

- الرياض:  العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة 

 

- المنامة :  العظمى 39 درجة والصغرى 30 درجة 

 

- أبو ظبى:  العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة 

 

- الدوحه :  العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة 

 

- الكويت :  العظمى 48 درجة والصغرى 31 درجة 

 

- دمشق :  العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة 

 

- بيروت :  العظمى 27 درجة والصغرى 24 درجة 

 

- عمان :  العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة 

 

- القدس :  العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة 

 

- غزة :  العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة 

 

- بغداد :  العظمى 47 درجة والصغرى 29 درجة 

 

- مسقط:  العظمى 38 درجة والصغرى 34 درجة 

 

- صنعاء :  العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة 

 

- الخرطوم :  العظمى 41 درجة والصغرى 31 درجة 

 

- طرابلس :  العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة 

 

- تونس :  العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة 

 

- الجزائر :  العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة 

 

- الرباط :  العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة

 

-  أنقرة :  العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة

 

- إسطنبول :  العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة

 

- إسلام أباد :  العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة

 

- نيودلهي :  العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة

 

- جاكرتا :  العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة

 

- بكين :  العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة

 

- كوالالمبور :  العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة

 

- طوكيو :  العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة

 

- أثينا :  العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة

 

- روما :  العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة

 

- باريس :  العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة

 

- مدريد :  العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة

 

- برلين :  العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة

 

- لندن :  العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة

 

- مونتريال :  العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

 

- موسكو :  العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة

 

- نيويورك :  العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة

 

- واشنطن :  العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة

 

- نواكشوط :  العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة

 

- أديس أبابا :  العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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