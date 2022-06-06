شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس حول العالم.. تعرف على أكثر المدن ارتفاعا بالحرارة والأقل تسجيلا للدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين للمدن العربية والعالمية: - مكة: العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة - المدينة : العظمى 45 درجة والصغرى 34 درجة - الرياض: العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة - المنامة : العظمى 39 درجة والصغرى 30 درجة - أبو ظبى: العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة - الدوحه : العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة - الكويت : العظمى 48 درجة والصغرى 31 درجة - دمشق : العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة - بيروت : العظمى 27 درجة والصغرى 24 درجة - عمان : العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة - القدس : العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة - غزة : العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة - بغداد : العظمى 47 درجة والصغرى 29 درجة - مسقط: العظمى 38 درجة والصغرى 34 درجة - صنعاء : العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة - الخرطوم : العظمى 41 درجة والصغرى 31 درجة - طرابلس : العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة - تونس : العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة - الجزائر : العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة - الرباط : العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة - أنقرة : العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة - إسطنبول : العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة - إسلام أباد : العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة - نيودلهي : العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة - جاكرتا : العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة - بكين : العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة - كوالالمبور : العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة - طوكيو : العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة - أثينا : العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة - روما : العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة - باريس : العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة - مدريد : العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة - برلين : العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة - لندن : العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة - مونتريال : العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة - موسكو : العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة - نيويورك : العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة - واشنطن : العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة - نواكشوط : العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة - أديس أبابا : العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة