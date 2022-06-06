شكرا لقرائتكم خبر عن "الصفدى": توافقنا على 80% من الأمور الخاصة بأنبوب النفط من العراق لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، أن الحرب في أوكرانيا لها تأثير كبير على دول العالم، مشيرا إلى أن الجامعة العربية شكلت لجنة اتصال عربية للتباحث حول أزمة أوكرانيا، موضحا أنه يجرى العمل على تفعيل عمل المجموعة العربية للاتصال التابعة لجامعة الدول خلال الفترة المقبلة.

أشار وزير خارجية العراق في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرى خارجية مصر والأردن في العاصمة بغداد، الاثنين، إلى أن استمرارية الحرب لا تؤثر فقط على الوضع الاقتصادي في المنطقة لكنها تؤثر على الوضع السياسي، مؤكدا أنه سيجري طرح بعض الأفكار خلال الفترة المقبلة لتحديد الخطوات المستقبلية للتواصل مع طرفي النزاع والأطراف الأخرى في أزمة أوكرانيا.

فيما قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى إن آلية التعاون الثلاثي مع مصر والعرق أنجزت الكثير من نقل السلع والبضائع والتوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات، مؤكدا أنه تم الاتفاق بين مصر والأردن على الربط الكهربائي مع العراق على أن يتم الرابط بين عمان وبغداد كهربائيا مطلع العام المقبل.

أكد وزير الخارجية الأردن أن أنبوب النفط الذي سينطلق من البصرة إلى الأردن ومن ثم إلى مصر سيكون لها تأثير إيجابي على الدول الثلاث، مشيرا إلى أن 80 % من الأمور الخاصة بأنبوب النفط تم التوافق عليها وماضون فى التحرك لتفعيل هذا المشروع الضخم، موضحا أن المنطقة الصناعية على الحدود بين الأردن والعراق في مراحلها الأخيرة وتم حسم 90% من الأمور الخاصة بها.

بدوره، أكد وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، أهمية التنسيق السياسي مع الأردن والعراق ومصر تسعى أن يكون لها تأثير وأن تعزز من قدرات الدول الثلاث للحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أهمية التكامل الاقتصادى وما تدره على الدول الثلاث في النقل والمواصلات والربط الكهربائى.

أشار وزير الخارجية أن قضية الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق هو الملف الأقرب للانتهاء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ذلك سيساهم في تعزيز التعاون على المستوى الاقتصادى خاصة المشروعات الصناعية لجذب الاستثمارات في المنطقة الصناعية على الحدود الأردنية العراقية.