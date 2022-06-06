شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قتيلا على الأقل بمجزرة جديدة فى الكونغو الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاقي ما لا يقل عن 20 مدنيا مصرعه، الليلة الماضية بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في مذبحة جديدة نسبت إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وفق خبراء والجمعية المحلية للصليب الأحمر، وذلك نقلا عن "روسيا اليوم".

وخلال الأسبوع الماضى، قتل 16 شخصا على الأقل على أيدي إرهابيين من "القوات الديمقراطية المتحالفة" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يشهد أعمال عنف.

وقبل ذلك قتل 27 شخصا على الأقل في هجوم جديد نسب إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" في قرية بيو - مانياما في منطقة بيني أيضا بحسب المرصد الأمني في كيفو.