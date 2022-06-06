شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: "بعض المحميات الهدف منها تحقيق التوازن البيئى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن هناك بعض المحميات الطبيعية لا ينطبق عليها فكرة الاستثمار بل وجودها للمساهمة فى تحقيق التوازن البيئى، ومن ثم لا يتم عمل أنشطة اقتصادية بهذه المحميات، فى الوقت الذى تعمل الوزارة على تغيير الثقافة والموروث لدينا حول فكرة المحميات الطبيعية.

وأكدت فؤاد، أن الوزارة تقوم بتحرير محاضر للتعدى على مجرى النهر، كما تقوم بتحرير مخالفات أيضا على المنظومة الصحية حال التفتيش مع وزارة الصحة على المنشآت، مشيرة إلى أن جهاز شئون البيئة ينعقد كل 3 أشهر، وسبق وأنه لم ينعقد لمدة 6 أشهر فى الفترة من شهر يوليو 2018 للحصول على شرعية قانونية، وبعد صدور القرار من رئيس مجلس الوزراء ينعقد مرة كل ثلاثة شهور.

وأشارت الوزيرة، إلى إحالة ملف سرقة عدد من مهمات فرع البيئة فى نطاق القاهرة الكبري للتحقيق، وأن الوزارة تشارك فى مبادرة"حياة كريمة" من خلال تحويل المخلفات الزراعية لغاز وسماد عضوى من خلال إنشاء وحدات البيوجاز، إضافة إلى زراعة 22 ألف شجرة فى العام الماضى.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمواجهة رقابية من النواب للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بنحو 60 أداة رقابية لتشمل 57 طلب إحاطة و3 اسئلة و4 طلبات مناقشة، وذلك عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.































































