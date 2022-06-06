شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون مع الدول العربية لتعزيز أمننا القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالدور الكبير الذي لعبته الدول العراقية في التغلب على الإرهاب وتحجيمه، مشيرا لأهمية استعادة العراق وضعيته على المستوى الإقليمي والدولى، مؤكدا أن المباحثات مع الرئاسات الثلاث تطرقت لتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية التي تؤثر على منطقتنا بشكل كبير.

أكد وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية الأردن والعراق، الاثنين، أن المباحثات تطرق لتقييم سبل تعزيز التعاون على المستوى الاقتصادي واستكمال ما تم إنجازه وإيجاد فرص جديدة للتعاون بين الدول الثلاث، مشيرا لتطلع مصر لاستمرار العمل والتنسيق وتعزيز الأمن القومي العربي من خلال العمل عبر الجامعة العربية والتنسيق الوثيق بين الدول للحفاظ على مستقبل شعوبنا.

أوضح وزير الخارجية سامح شكري أن الدولة المصرية تتطلع للارتقاء بعلاقات التعاون مع العراق والأردن والارتقاء بالتنسيق والتعاون بين الدول العربية بشكل كامل.