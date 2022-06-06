شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن الوضع الوبائى لفيروس جدرى القرود فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها تتابع الوضع الوبائى العالمي خاصة لمرض جدرى القرود، وتابعت: لا توجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود في مصر .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض مرض جدرى القرود وكيفية انتقالة وآليات الوقاية منه، وقالت إنه علي جميع المواطنين تطبيق الإجراءات الاحترازية منعا لعدوى الأمراض الفيروسية.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن الاستعدادات المبكرة الواجب اتخاذها للحيلولة دون انتقال عدوى جدرى القرود إلى مصر، مؤكدة أنها تتابع الوضع الوبائي العالمي وتعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن مرض جدرى القرود.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم إصدار دليل إرشادى متكامل يشتمل علي أدلة التعرف علي مرض جدرى القرود وطرق تشخيصة وعلاجة مستندة إلى أحدث البروتوكولات العالمية في العلاج، مشيرة إلي أنه لا يوجد أى إجراءات استثنائية حتى الآن، ويتم تقييم الوضع الوبائى دوريا، مستندين إلي الدراسات والأبحاث الخاصة بمخاطر المرض .