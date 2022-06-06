شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار يبحث مع وفد روسى التعاون فى مجال الأدوية والأجهزة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفد حكومي من مدينة «سانت بطرسبرج» بدولة روسيا الاتحادية، وذلك في ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

في بداية اللقاء، أعرب الوزير عن سعاته بمشاركة مدينة سانت بطرسبرج في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، وذلك من خلال 4 شركات روسية كبرى في مجال الأدوية والأجهزة الطبية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش فرص التعاون في مجالات الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية، بالإضافة لما يمتلكه الجانب الروسي من شركات رائدة في تلك الصناعات.

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير ناقش مع الجانب الروسي فرص التعاون لزيادة الاستثمار في مجال البحوث والتطوير، إلى جانب التعاون مع روسيا في نقل تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الحيوية والأجهزة الطبية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين تلك الصناعة لتحقيق الاكتفاء المحلي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل لوضع أطر التعاون بين الشركات الرائدة في تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية، وكذلك الأمصال واللقاحات، بكلا البلدين.