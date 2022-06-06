شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يوقع تجديد بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم الماليزية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الإثنين، بمقر مشيخة الأزهر، مع نور زماني عبد الحميد، مساعد وزير التربية والتعليم الماليزي، ومسئول التعليم الديني، وثيقة تجديد تعديلات اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم الماليزية.
من جانبها، أشادت نور زماني عبدالحميد، بجهود الأزهر في مجال التعليم والدعوة، مؤكدة أن الأزهر هو أفضل جامعة على مستوى العالم في تعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية، وأن مناهج الأزهر هي مصدر ثقة لدى المجتمع الماليزي، لما تتميز به من وسطية واعتدال.
جدير بالذكر، أن أول بروتوكول تعاون بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم الماليزية أُبرم في 18 نوفمبر عام 1999، وتم تجديده وإضافة بعض التعديلات عليه في مارس 2002.