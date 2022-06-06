شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: مهلة 10 أيام للجمعيات الزراعية الأقل توريدا للقمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الثاني مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لبحث آليات العمل على زيادة كميات القمح الموردة إلى شون وصوامع المحافظة، وضبط منظومة توريد الأقماح، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، ورؤساء الجمعيات الزراعية بمراكز " دار السلام، المراغة، طما، جرجا، البلينا " .

وقال محافظ سوهاج خلال الاجتماع أن الجمعيات لديها الخبرات الخاصة بالمزارعين لمعرفة كيفية زيادة كميات الأقماح، مشددا على مسئولية الجمعيات الزراعية في التعاون وتكثيف الجهود لتوريد جميع الكميات المستهدفة من القمح، مشيرا تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمزارعين، حيث تقوم العبارات النهرية بنقل أية كميات من القمح بدون رسوم نقل، كما أن تجميع أكثر من 10 طن قمح في أماكن التخزين سيتم إرسال سيارات مديرية التموين لنقلها إلى أماكن التوريد بالصوامع والشون.

وأشار " الفقي " إلى تشكيل لجان من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومديرية الزراعة، والنيابة الإدارية؛ لحصر ومراجعة عمل كافة الجمعيات الزراعية، وتحديد الجمعيات الأكثر والأقل توريدا للأقماح، واستمع المحافظ إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات الزراعية حول سبل زيادة الكميات الموردة من الأقماح هذا العام، مشيرا إلى منح مهلة 10 أيام للجمعيات الزراعية الأقل توريدا للقمح قبل القيام بأعمال التفتيش عليها، مشددا أنه لا مجال للإهمال أو التقصير .