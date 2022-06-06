شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يتفقدان كورنيش النيل ويفتتحان حديقة بنت الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، طريق كورنيش النيل الذى شهد أعمال تطوير بطول 3.200 كم وبتكلفة قدرها 65 مليون جنيه، حيث تم رفع كفاءة سور وممشى الكورنيش بما يتضمنه من برجولات مقاعد وأعمدة إنارة، هذا إلى جانب تطوير الجزيرة الوسطى وإحلال كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة، بالإضافة إلى رفع كفاءة بالوعات صرف مياه الأمطار وزيادة عددها.

وخلال الزيارة التى رافقهم خلالها سفيرة سويسرا بالقاهرة ايفون باومن والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، تم استعراض الوضع السابق للكورنيش المُنشأ منذ عام 2006 ولم يشهد اى أعمال صيانة منذ عام 2013، والذى أدى إلى تعرضه لتآكل وصدأ فى السور وأعمدة الإنارة ووصول ذلك إلى مستوى الخطورة الداهمة على المارة، هذا إلى جانب سوء حالة الطريق، كما تم عرض الوضع الحالى بعد التطوير.

وعلى جانب آخر، افتتح اللواء شعراوي ومحافظ دمياط حديقة بنت الشاطئ، والتى شهدت عملية تطوير متكاملة بتكلفة 11 مليون جنيه، باعتبارها أهم حديقة تتميز بموقعها الرئيسى بقلب المدينة والتى تم تسميتها بهذا الاسم تخليدا لذكرى الدكتورةعائشة عبد الرحمن المفكرة والكاتبة المصرية، حيث تضمن المشروع إحلال سور الكورنيش ورفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشه عبد الرحمن و سارى العلم، وإنشاء منطقتى للصيد ولعب الأطفال kids area و مقاعد وممشى، بالإضافة إلى تشجير الحديقة وإحاطتها بسور للحفاظ على مكوناتها وإنشاء مقاعد لانتظار سيارات الأجرة بنطاقها الخارجى.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بأعمال التطوير ورفع كفاءة الكورنيش التي تم الانتهاء منها، وتوفير متنفس لأهالي محافظة دمياط والمترددين عليها من المحافظات المجاورة خاصة في موسم الصيف يتميز بالشكل الحضاري والجمالي.

وذكرت المحافظ، أنه تم وضع استراتيجية محددة لتطوير ورفع كفاءة المحاور الهامة بالمدن، حيث لم تقتصر محاور التطوير على مدينة دمياط فقط، فقد تم تنفيذ تلك الأعمال بعدة مدن، مشيرة إلى أن المحافظة قد حققت خطوات كبيرة بملف التنسيق الحضارى، خاصة بعد تطوير كورنيش النيل بدمياط وأهم حديقة بها، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل لإطلالة النيل وتوفير مناطق ترفيهية للمواطنين مزودة بكافة الخدمات.

وفى ختام الجولة، تفقد الوزير ومحافظ دمياط، موقف سيارات الأجرة بعزب النهضة والذى تم إنشاؤه على مساحة 5200 م ضمن خطة المحافظة لإنشاء مواقف حضارية بمناطق مختلفة، حيث شارك في الجولة سفيرة سويسرا بالقاهرة ايفون باومن والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وتضمنت أعمال الإنشاء ساحات لانتظار السيارات مجهزة بمظلات من الجمالون لتسع 250 سيارة، هذا إلى جانب إنشاء دورة مياه وكافتيريا ومقاعد الركاب، كما تم رصفه بالبلاطات الخرسانية، وإنارته بالإضافة إلى تزويدة ببوابة إلكترونية وأنظمة للمراقبة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة مستمرة في تطوير وتحديث مواقف نقل الركاب على مستوى الجمهورية عبر تركيب كاميرات وإنشاء بوابات وتندات وأسوار ورفع كفاءة المباني، وأشار وزير التنمية المحلية إلى سعى الوزارة إلى طرح المواقف وساحات الانتظار التي يتم تطويرها أو تنفيذها على القطاع الخاص لضمان حسن الإدارة والتشغيل بهدف إحكام الرقابة وزيادة المتحصلات وموارد المحافظات وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات.

فيما ذكرت "الدكتورة منال عوض"، أن المحافظة نجحت فى إزالة التعديات و استرداد الأرض التى شهدت إنشاء الموقف، ليتم تنفيذ ذلك المشروع وفقا لأعلى المعايير، مشيرة إلى أنه تم نقل المواقف بالخطوط الخارجية " المنصورة شرق والمنزلة " و الخطوط الداخلية " الزرقا وفارسكور و الروضة " ،وذلك من طريق الدكتور مشرفة و شارع صلاح سالم إلى الموقف الجديد الأمر الذى ساهم فى استكمال محاور الرؤية الخاصة بخروج المواقف من الكتل السكنية للتصدى للعشوائية والتلوث السمعى والبصرى.