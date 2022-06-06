شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يفتتحان سوق الجملة بشطا بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سوق الجملة بشطا بعد تنفيذ أعمال تطويره والتى جاءت ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وتفقد اللواء محمود شعراوي والدكتورة منال عوض المباني والخدمات الموجودة بالسوق بعد تطويره، كما استمعا إلى عرض حول مراحل التطوير والحالة التى كان عليها السوق قبل التنفيذ، وشرحا تفصيليا حول المشروع الذى تضمن رفع كفاءة الباكيات داخل السوق وبمحيطه، وكذلك تطوير المبنى الإدارى والكافتيريا، علاوة على ذلك إنشاء بوابتين للسوق مزودتين بأنظمة إلكترونية للتحصيل ومراقبة وميزان، إلى جانب تزويده بأنظمة الحماية المدنية ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي.

ومن جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية ، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل ، وتعظيم موارد المحافظات .

وأضاف شعراوى، أنه تم تكليف المحافظات بتطوير جميع الاسواق من خلال إعداد مخطط تفصيلى والحد من ظاهرة الاسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وملائمة سعر التعاقد مع المستأجرين للاسعار السوقية ،

وقال شعراوى، إنه سيتم العمل علي تطوير جميع الاسواق الرسمية الحالية من خلال إعداد مخطط تفصيلى لها مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، وكذا تحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للاسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع للمواطنين .

فيما أكدت محافظ دمياط، أن المحافظة حرصت على استكمال انشاء أسواق حضارية وتطوير الأسواق القائمة لتوفير وحدات تجارية مزودة بكافة الخدمات، مما يحقق استعادة المظهر الحضارى للمدن والحد من ظاهرة الباعة الجائلين .