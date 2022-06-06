شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأمم المتحدة يهنئ مصر بنجاح اجتماع البنك الدولى الإسلامي بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ ممثل الأمم المتحدة الإنمائي المقيم أليساندرو فراكاسيتي، مصر على نجاح الاجتماع السنوي 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك لدورته لعام 2022، والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2022 بشرم الشيخ.

وقال الممثل المقيم للأمم المتحدة الإنمائي: "كان من دواعي سرورنا المساهمة في الاجتماعات والمناقشات حول القضايا الرئيسية، مثل تمويل التنمية والعمل المناخي والاستثمار المؤثر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية".

وكانت أطلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك لدورته لهذا العام؛، فعاليات الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية ال 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام2022، والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء الافتتاح بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، د. محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبمشاركة محافظي البنك الإسلامي للتنمية.

وخلال كلمتها قالت د.هالة السعيد، إن الإنجازات العظيمة تبدأ بفكرة، حيث بدأ إنشاء الصَرح التنموي الكبير المُتمثل في البنك الإسلامي للتنمية بفكرة واقتراح لمؤتمر وزاري للدول الإسلامية في مطلع السبعينيات، متابعه أن تلك الفكرة تطورت لتُصبح دراسة، معبره عن اعتزاز مصر بكونها ممن شاركوا في هذه الفكرة وتلك الدراسة التي ما لبثت أن تحوّلت إلى واقع ملموس تَمَثَل في إنشاء البنك الإسلامي للتنمية الذي بدأ نشاطه بالفعل عام 1975 كمؤسسة مالية دولية تعمل لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدوله السَبع والخمسين الأعضاء وفقًا لمبادئ المالية الإسلامية.

وأوضحت السعيد أن نجاحات هذه المؤسسة العريقة توالت مع مرور الأيام وتطوّرت من كيانٍ واحدٍ لتُصبح بعد مُضي خمسة عقود مجموعة مُتعدِّدة الكيانات والمؤسسات تُغطي أنشطتها مجالات متنوّعة ومُهمّة تُلبي الاحتياجات التنمــــــوية المتزايدة لنحو 1,8 مليار شخص من سكان الدول الأعضاء.