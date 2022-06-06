شكرا لقرائتكم خبر عن أمين البحوث الإسلامية يلتقى وفدًا من أوقاف عمان لبحث الاستفادة من الجهود العلمية للأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، بمكتبه اليوم وفدًا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان ضم كلًا من: المستشارة آسيا بنت سعيد العامرية، ومنال بنت عبد العزيز الرواس باحثة شؤون دينية، وفاطمة بنت عبد الله العولقية، وذلك لمناقشة الاستفادة من جهود اللجان العلمية للجان للمجمع.

في بداية اللقاء رحب الأمين العام بالوفد وأعرب عن تقدير الأزهر الشريف لسلطنة عمان وأهلها، ومؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية، مضيفًا أن هذا التعاون يأتي في إطار الدور العالمي الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في نشر العلم والمعرفة والثقافة والتعاون مع جميع المؤسسات من أجل تحقيق هذه الرسالة.

وأكد الأمين العام على حرص المجمع على التعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات والهيئات العلمية والتعليمية والمراكز البحثية بسلطنة عمان؛ وذلك من خلال البحوث العلمية والثقافية المختلفة.

من جانبه أكد الوفد على الدور الذي يقوم به الأزهر في نشر الوسطية والتسامح في العالم كله، وهو ما يعرفه الجميع عن هذه المؤسسة العريقة على مرّ الأزمنة.