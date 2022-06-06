شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة توفر 40 فرصة عمل على أعمال العزل بشركة للكاوتشوك بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 40 فرصة عمل علي أعمال العزل بإحدى شركات منتجات الكاوتشوك، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى بيان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنه يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية ، وأدي الخدمة العسكرية، والسن من 22 إلي 45 سنة ، والمؤهل دبلوم متوسط أو فوق متوسط 3 و5 سنوات، وحسن الخلق ولا يشترط الخبرة ، وسوف يحصل المتقدم علي مزايا تتمثل في مكافأة مالية طوال فترة التدريب وعقد ابتدائي لمدة 3 شهور.

وأوضح ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية ، أن الطلبات والمقابلات الشخصية من السبت 11 إلي 18 يونيو 2022 من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية عصرا، وما عدا يومي الجمعة والسبت ، بمبني مديرية القوي العاملة -سموحة - خلف نقابة الأطباء.